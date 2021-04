Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi pronti per Temptation Island? Lei chiarisce

(Di mercoledì 14 aprile 2021)sono più innamorati che mai e c’è già chi pensa a una loro partecipazione a: del resto il passo da un reality a un altro potrebbe essere più semplice di quanto si pensi. La loro storia d’amore procede a gonfie vele e da quando hanno lasciato la Casa del Grande Fratello Vip il loro legame non potrebbe essere più forte. L’ex velino di Striscia La Notizia, dopo aver messo una pietra sopra all’infatuazione per Elisabetta Gregoraci, ha perso la testa per la bella influencer. Dopo la fine del reality show i due hanno cominciato a frequentarsi e il loro legame si è fatto sempre più intenso.hanno infatti trascorso la Pasqua insieme, una festa davvero speciale perché in quell’occasione ...

Ho perso l'opportunità di vivermela in un altro modo", ha spiegato la Salemi, ora felice accanto a. Anche lui conosciuto all'interno di un reality (sotto). Leggi anche › ...Spread the love Giulia Salemi rompe il silenzio e dopo giorni parla della sua possibile partecipazione a Temptation Island insieme al compagno. Ecco le sue parole. Giulia Salemi eparteciperanno a Temptation Island? Dopo le voci l'ex gieffina esce allo scoperto e fa luce su una possibile partecipazione ...Ho perso l’opportunità di vivermela in un altro modo», ha spiegato la Salemi, ora felice accanto a Pierpaolo Pretelli. Anche lui conosciuto all’interno di un reality (sotto). Da un paio d’anni, Monte ...Sicuramente la priorità per me è costruire una famiglia, vorrei diventare padre. Per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prosegue il momento d’oro anche fuori dalla Casa del GF Vip. La relazione ...