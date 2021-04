Piazza Pulita e la Spagna

Leggi su butac

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ci avete segnalato un video estrapolato dalla puntata didell’8 aprile 2021. Sta circolando sui social in maniera virale, lo potete vedere qui su La7, o qui su FB. Il servizio è corretto in quello che racconta, il problema è che lo fa omettendo alcune specifiche informazioni. Ammetto che fatico a capire perché mostrare servizi di questo genere se non per far rosicare chi li vede. Nel servizio, se lo si guarda con attenzione, ci si accorge che quanto ci viene mostrato non è la norma da inizio pandemia, ma una novità, dovuta al fatto che inla situazione dei contagi è completamente diversa da quella italiana, peccato che nel servizio questo non venga mai evidenziato. Io sono andato a vedere la solita dashboard dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Dashboard che mi riporta questo schema qui sotto, con contagiati ...