Pd: Cuperlo, 'a Letta chiavi edificio lesionato, dopo terremoto serve confronto' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Ho visto certa attenzione" sul passaggio del Manifesto" delle Agorà di Goffredo Bettini legato alla caduta del Conte 2, "penso, come altri, che il governo Conte sia caduto per responsabilità di chi ha tolto la fiducia a quel governo nelle aule parlamentari". Lo dice Gianni Cuperlo alla presentazione delle Agorà. "Se nelle settimane complicate della crisi c'è stato un errore -aggiunge Cuperlo- è stato quello di puntare sui cosidetti responsabili... non è che il senatore Ciampolillo diventa in una notte Ugo La Malfa". Cuperlo poi affronta l'altro passaggio seguito alla caduta del governo Conte, ovvero le dimissioni di Nicola Zingaretti. "In momento diversi in questi 15 anni il Pd ha subito scosse violente e dopo ognuna di queste scosse si è scelto di puntellare senza misurare i danni. Anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Ho visto certa attenzione" sul passaggio del Manifesto" delle Agorà di Goffredo Bettini legato alla caduta del Conte 2, "penso, come altri, che il governo Conte sia caduto per responsabilità di chi ha tolto la fiducia a quel governo nelle aule parlamentari". Lo dice Giannialla presentazione delle Agorà. "Se nelle settimane complicate della crisi c'è stato un errore -aggiunge- è stato quello di puntare sui cosidetti responsabili... non è che il senatore Ciampolillo diventa in una notte Ugo La Malfa".poi affronta l'altro passaggio seguito alla caduta del governo Conte, ovvero le dimissioni di Nicola Zingaretti. "In momento diversi in questi 15 anni il Pd ha subito scosse violente eognuna di queste scosse si è scelto di puntellare senza misurare i danni. Anche ...

