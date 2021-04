PALERMO-FOGGIA | KANOUTE IN CAMPO DAL 1? | LE FORMAZIONI UFFICIALI

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tutto pronto per.Queste ledella gara valevole per il recupero della trentatreesima giornata del Campionato di Serie C-Girone C, in programma alle ore 15:00 allo Stadio "Renzo Barbera".: 1 Pelagotti; 26 Marong, 16 Peretti, 15 Marconi; 29 Almici, 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente; 20, 7 Floriano (C.); 23 Rauti.Allenatore: Filippi.A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 3 Corrado, 6 Crivello, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 13 Lancini, 19 Odjer, 21 Broh.: 1 Fumagalli; 5 Anelli, 4 Gavazzi (C.), 2 Galeotafiore; 19 Kalombo, 3 Vitale, 33 Rocca, 15 Said, 23 Di Jenno; 10 Curcio, 9 Dell'Agnello.Allenatore: Cau.A disposizione: 22 Mascolo, 36 Jorio, 16 Agostinone, 17 Salvi, 27 Aramini, 28 Pompa, 30 Nivokazi, 32 ...

DIRETTA PALERMO FOGGIA: I TESTA A TESTA In vista del big match, atteso recupero della 33giornata della Serie C, ci pare doveroso dare un occhio anche allo storico, ovviamente molto ricco, che ...Palermo-Foggia, gara valida per la 33a giornata del campionato di Serie C, sarà trasmessa in diretta da varie piattaforme tv e streaming. Il match andrà in scena quest'oggi allo Stadio Renzo Barbera a ...La partita Palermo - Foggia di Mercoledì 14 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 33° giornata del Girone C di Serie C ...