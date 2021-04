Novantamila prof hanno chiesto di cambiare scuola

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono state 90.876 le domande di mobilità inoltrate dai docenti per l’anno scolastico 2021/2022. Le domande, si legge in una nota del Ministero dell’Istruzione,riguardato sia spostamenti territoriali (81,2%) che passaggi di ruolo e di cattedra. Il che porrà ulteriori problemi al momento della formazione delle cattedre per settembre. E ancora non sono note le domande di pensionamento. Per presentare la domanda c’era tempo dal 29 marzo al 13 aprile. Il maggior numero ha riguardato lasecondaria di secondo grado (37.529). Poi la primaria (26.847), la secondaria di primo grado (15.536) e ladell’infanzia (10.964).