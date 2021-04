Nadal rivede rosso e vola agli ottavi | ' Contento della mia condizione'

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Esordio senza pensieri per Rafa. Il maiorchino che tornava in campo dopo quasi due mesi per i problemi alla schiena che lo avevano già messo in difficoltà durante gli Australian Open, ha ...

