Mipu presenta 'Storie di fabbrica predittiva'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Salò (BS), 14 aprile 2021) - Il 15 aprile l'evento dedicato allazione del volume che – attraverso le voci dei protagonisti – racconta le esperienze più significative di applicazione dell'intelligenza artificiale al mondo della. Salò (BS), 14 aprile 2021 – Il dato è al centro del cambiamento nelle trasformazioni odierne della produzione: attraverso gli algoritmi le macchine ci parlano del loro stato di salute e, se analizzare il flusso enorme di informazioni prodotte è fondamentale, utilizzare i dati come predittori di altri fenomeni è l'unica via praticabile per una produzione efficiente, sostenibile ed inclusiva. Cos'è lae quali vantaggi può portare alla qualità, sostenibilità ed efficienza dei processi? Lo sentiremo direttamente dalle voci dei protagonisti, piccole e grandi ...