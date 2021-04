Milan | Kalulu | “Nostra squadra unita | ho un obiettivo Vogliamo tornare a vincere a San Siro”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Parola a Pierre. Dalla sua prima stagione in rossonero, al cammino delin campionato, alla vittoria a "San" che manca ormai da più di due mesi. Sono tanti i temi trattati dal difensore meneghino Pierre Kululu intervenuto ai microfoni di "Tv" per analizzare il momento vissuto dal "Diavolo" e tracciare un bilancio della sua prima esperienza in Serie A. VIDEO Beckham, l’exe Manchester Utd in Maserati: è il nuovo ambasciatore del marchio italiano"Chiaramente il mioprincipale in campo è quello di difendere nel migliore dei modi, però sarebbe bello segnare un altro goal. Spero di riuscirci. Credo che le mie prestazioni possano solo migliorare. Quando si gioca ad alti livelli si impara sempre, si osservano nuove situazioni e si migliora. Io cerco ...