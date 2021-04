Max Gazzè e il rapporto con i 5 figli | “Difficile oggi sapere come interagire”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) In una diretta con Il Fatto Quotidiano, Maxsi è raccontato, svelando anche il suo privato e soprattutto ilcon i“La matematica dei rami” è il nuovo progetto discografico di Max. Il primo singolo estratto dal disco è “Il farmacista”, il brano cheha scelto per partecipare alla scorsa edizione del Festival di Sanremo. Il nuovo disco riassume pensieri, stati d’animo e riflessioni sul presente dell’artista sempre con la poesia, l’intelligenza e l’eleganza che contraddistingue la sua musica. Molti sono i temi affrontati e non manca l’amore, né il presente che stiamo vivendo. Il presente e ilcon i cinqueè stato proprio oggetto del talk Programma di FqMagazine condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, durante il quale ...

Advertising

earonemusic : ?? - “Considerando” è il nuovo singolo di Max Gazzè. Il brano sarà in #radio dal 16 aprile. . . #EarOne… - GammaStereoRoma : Max Gazze' - Il Farmacista - GammaStereoRoma : Max Gazzè - Ti Sembra Normale - Lucazlatan : Levante - Pezzo di me ft. Max Gazzé - radiolisola : #NowPlaying: Max Gazzè - Il Farmacista -

Ultime Notizie dalla rete : Max Gazzè

... Cristiano Godano, Simone Cristicchi, Giovanni Lindo Ferretti, Teresa De Sio, Piero Pelù, Morgan, Paola Turci, Brunori Sas, Carmen Consoli e), ma anche quelle "a distanza" mediate solo dal ...Nel cinema come autrice la sua voce è presente in alcune colonne sonore come nel film di Simona Izzo 'Lasciami per Sempre' nel brano 'Sul fiume' scritto dain cui ha fatto i cori; nel 2015 ...