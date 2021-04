Magrini (Aifa): "Stop Johnson&Johnson? È cautela massima, confidiamo nel via libera (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Non cambia nulla. È una pausa necessaria voluta dall’agenzia americana del farmaco Fda per verificare l’origine dei sei casi di trombosi molto rare e particolari segnalati in Usa su 7 milioni di vaccinati. Il sospetto è che siano simili a quelli osservati in Europa su 35 milioni di vaccinati. Sono episodi talmente infrequenti da essere ai limiti della valutabilità”. Lo dice Nicola Magrini, direttore dll’Aifa, commentando al Corriere della Sera lo Stop disposto ieri sul vaccino Johnso&Johnson dopo i sei casi di trombosi registrati su 6,8milioni di dosi somministrate. “Spero ci diano presto il semaforo verde. Siamo in contatto con le agenzie europea Ema e con la Fda”, continua Magrini. “confidiamo che si possa riprendere tra pochi giorni dopo l’acquisizione degli elementi necessari per meglio ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Non cambia nulla. È una pausa necessaria voluta dall’agenzia americana del farmaco Fda per verificare l’origine dei sei casi di trombosi molto rare e particolari segnalati in Usa su 7 milioni di vaccinati. Il sospetto è che siano simili a quelli osservati in Europa su 35 milioni di vaccinati. Sono episodi talmente infrequenti da essere ai limiti della valutabilità”. Lo dice Nicola, direttore dll’, commentando al Corriere della Sera lodisposto ieri sul vaccino Johnso&Johnson dopo i sei casi di trombosi registrati su 6,8milioni di dosi somministrate. “Spero ci diano presto il semaforo verde. Siamo in contatto con le agenzie europea Ema e con la Fda”, continua. “che si possa riprendere tra pochi giorni dopo l’acquisizione degli elementi necessari per meglio ...

Advertising

Tg1Rai : Vertice al ministero della Salute sul vaccino di #Johnson. Il ministro #Speranza: valuteremo nei prossimi giorni ma… - MinisteroSalute : ??Diretta della conferenza stampa del 7 aprile sulle valutazioni dell’@EMA_News in relazione al vaccino anti… - HuffPostItalia : Magrini (Aifa): 'Stop Johnson&Johnson? È cautela massima, confidiamo nel via libera - Italia_Notizie : Magrini (Aifa): «Johnson & Johnson, confidiamo nel via libera. I giovani? Vaccino non prima dell’estate» - InvestingItalia : Covid-19, potremmo discutere uso J&J solo per over 60 - Magrini (Aifa) a Corriere - -