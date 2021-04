LVMH corre nel primo trimestre | balzo fatturato anche rispetto al 2019

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – La big francese del lussochiude unin crescita, dopo un 2020 difficilissimo, che ha visto il gruppo soffrire l’impatto della pandemia. I ricavi sono balzati del 32% a 14 miliardi di euro (+30% su base organica) facendo meglio delle aspettative del mercato. Il paragone con il 2020 è falsato dal lockdown, mamettendo in relazione il dato con lo stesso periodo delsi avrebbe una crescita dell’8%. Molto bene la divisione fashion & leather goods, che ha riportato un incremento deldel 52%al 2020 e del 37%al. In crescitala divisione Wines & Spirits, che ha registrato un incremento del 29% sul 2020 e del 17% sul ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LVMH corre

Borsa Italiana

parla di un contesto ancora "turbolento", ma si mostra fiduciosa rispetto alla fase di recupero avviata. 14 - 04 - 2021 07:54IL LUSSO A PARIGI, LONDRA PREMIA ASTRAZENECA Positive le altre piazze europee: Francoforte +0,25%; Madrid +0,41%. Parigi +0,57%, premia il lusso:+1,5% a 587,30 euro, tocca il nuovo record ...(Teleborsa) - La big francese del lusso LVMH chiude un primo trimestre in crescita, dopo un 2020 difficilissimo, che ha visto il gruppo soffrire l'impatto della pandemia. I ricavi sono balzati del 32% ...Il gruppo Lvmh tenta di voltare pagina rispetto al 2020 e torna a crescere nel primo trimestre dell’anno in corso. Il colosso francese del lusso ha archiviato i primi tre mesi del 2021 con ricavi per ...