Luca Ward: "Il Gladiatore 2? Ci provarono anche con Il Corvo ma fu un disastro" (Di mercoledì 14 aprile 2021) Luca Ward ha commentato l'ipotesi di veder realizzato Il Gladiatore 2, ricordando l'insuccesso ottenuto quando realizzarono il sequel di un altro cult, Il Corvo. Luca Ward ha parlato della possibilità che venga realizzato Il Gladiatore 2, spiegando che già in passato è stato fatto un esperimento del genere con Il Corvo, ottenendo un esito tutt'altro che incoraggiante. Impegnato con la promozione della sua autobiografia, Il talento di essere nessuno, Luca Ward ha rilasciato un'intervista a Il Giornale, durante la quale ha ricordato la sua esperienza come doppiatore de Il Gladiatore e condiviso aneddoti legati al kolossal di Ridley Scott. Non è poi mancato il suo punto di vista riguardo l'eventualità di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 aprile 2021)ha commentato l'ipotesi di veder realizzato Il2, ricordando l'insuccesso ottenuto quando realizzarono il sequel di un altro cult, Ilha parlato della possibilità che venga realizzato Il2, spiegando che già in passato è stato fatto un esperimento del genere con Il, ottenendo un esito tutt'altro che incoraggiante. Impegnato con la promozione della sua autobiografia, Il talento di essere nessuno,ha rilasciato un'intervista a Il Giornale, durante la quale ha ricordato la sua esperienza come doppiatore de Ile condiviso aneddoti legati al kolossal di Ridley Scott. Non è poi mancato il suo punto di vista riguardo l'eventualità di ...

Ultime Notizie dalla rete : Luca Ward Luca Ward: 'Il Gladiatore 2? Ci provarono anche con Il Corvo ma fu un disastro' Luca Ward ha parlato della possibilità che venga realizzato Il Gladiatore 2 , spiegando che già in passato è stato fatto un esperimento del genere con Il Corvo, ottenendo un esito tutt'altro che ...

