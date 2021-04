LIVE Fognini-Thompson, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: ostacolo australiano verso gli ottavi (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Masters 1000 Montecarlo, Fabio Fognini inizia col piede giusto la difesa del titolo contro Kecmanovic – Masters1000 Montecarlo, Fabio Fognini e un tabellone da sfruttare dopo il forfait di Medvedev – Fognini-Thompson: programma, orario, tv, streaming Masters1000 Montecarlo Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Jordan Thompson, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021. Seconda sfida tra il tennista azzurro e l’australiano: chi vince sfiderà al terzo turno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMasters 1000, Fabioinizia col piede giusto la difesa del titolo contro Kecmanovic –, Fabioe un tabellone da sfruttare dopo il forfait di Medvedev –: programma, orario, tv, streamingBuongiorno e bentrovati alladel match tra Fabioe Jordan, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATPdi2021. Seconda sfida tra il tennista azzurro e l’: chi vince sfiderà al terzo turno ...

Advertising

zizionice : RT @Eurosport_IT: ? Sinner, Fognini e Cecchinato al 2° turno a Montecarlo ? 3 vittorie in 3' ? grandi match in arrivo... ? - Fprime86 : RT @SkySport: Fognini batte Kecmanovic: 'Contento per l'atteggiamento' ? ATP MONTECARLO Live su Sky Sport ? - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: ? Sinner, Fognini e Cecchinato al 2° turno a Montecarlo ? 3 vittorie in 3' ? grandi match in arrivo... ? - SkySport : Fognini batte Kecmanovic: 'Contento per l'atteggiamento' ? ATP MONTECARLO Live su Sky Sport ?… - SkySport : Montecarlo, Fognini avanza: battuto Kecmanovic ? ATP MONTECARLO Live su Sky Sport ? -