Libero commercio e pandemia. Un anniversario da ricordare (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il 15 aprile è un anniversario da ricordare, specialmente in una fase come l’attuale in cui, a ragione anche della pandemia, si moltiplicano gli attacchi alla libertà degli scambi quali codificata nelle regole multilaterali. E l’Unione europea (Ue) non è indenne da critiche; non ha comunque titolo a scagliare la prima pietra. Il 15 aprile 1994, al termine di una trattativa durata otto anni, venne firmato il trattato di Marrakech con cui veniva istituita l’Organizzazione Mondiale del commercio (Omc) che venne insediata il primo gennaio 1995 a Ginevra. L’Omc ha assunto, nell’ambito della regolamentazione del commercio mondiale, il ruolo precedentemente svolto dal Gatt (General Agreement on Tariffs and Trade) che venne creato come strumento che sarebbe dovuto essere provvisorio, istituito, al termine ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il 15 aprile è unda, specialmente in una fase come l’attuale in cui, a ragione anche della, si moltiplicano gli attacchi alla libertà degli scambi quali codificata nelle regole multilaterali. E l’Unione europea (Ue) non è indenne da critiche; non ha comunque titolo a scagliare la prima pietra. Il 15 aprile 1994, al termine di una trattativa durata otto anni, venne firmato il trattato di Marrakech con cui veniva istituita l’Organizzazione Mondiale del(Omc) che venne insediata il primo gennaio 1995 a Ginevra. L’Omc ha assunto, nell’ambito della regolamentazione delmondiale, il ruolo precedentemente svolto dal Gatt (General Agreement on Tariffs and Trade) che venne creato come strumento che sarebbe dovuto essere provvisorio, istituito, al termine ...

