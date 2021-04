La Rai peggiore di sempre | una vergogna | Casalino presente in tv 7 volte di più persino di Mattarella

(Di mercoledì 14 aprile 2021)superstar. La Rai non ha mai raggiunto vertici di assurdità come in questo periodo. Indovinate chi è il personaggio politico che è stato più sotto i riflettori nelle tv di Stato? Risponde il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. Tabella Agcom alla mano.il piùnei canali Rai “Da quando si è insediato il Governo Draghi, ossia dal 13 febbraio, l’esponente politico piùsu Rai1, subito dopo lo stesso premier, è stato Rocco: 1h35minuti di tempo di parola sulla prima rete Rai: più del doppio e del triplo dei leader di partito. Addirittura 7il tempo dato al presidente della Repubblica”. I dati Agcom sono lì a testimoniarlo. Ricordiamo tutti – purtroppo- i ...

possibile che nessuno tra Cda, Cdr, Usigrai, Fnsi, Ordine dei Giornalisti, presidenza della Vigilanza abbia avuto nulla da dire? Ecco perché Draghi deve accelerare sul rinnovo del Cda e chiudere al più presto questa stagione della... Ed è proprio la partita in mamma Rai che si presume possa accendere gli scontri più accesi di natura politica. Come sempre, del resto. Cattive notizie per Arcuri Ma non è solo la partita della Rai ...