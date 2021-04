«La mia comicità è fresca di giornata» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Enrico Brignano, in onda con un «one man show» su RaiDue, si racconta a Panorama: dai valori e la romanità che gli hanno passato i genitori alla gravidanza social della sua compagna e partner nella trasmissione tv fino alla crisi dei teatri. «La gente ha voglia di leggerezza. E io trasformo la quotidianità in satira di costume. Parlo alla gente e non guardo ai numeri dell'audience. Piaccio perché sono fatto così». «Questo è un momento in cui la gente ha voglia di leggerezza». Enrico Brignano è assertivo. Al richiamo della critica facile, all'analisi dei dati Auditel che a Sanremo ha prodotto il tentativo goffo di un'indagine socioculturale, non ha voluto cedere. «A chi critica gli ascolti mi sentirei di dire, come si usa a Roma, "e allora venitece a farlo voi, se siete più bravi". La sindrome del numero ha portato a programmi non proprio bellissimi, dunque non sempre qualità e quantità ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 aprile 2021) Enrico Brignano, in onda con un «one man show» su RaiDue, si racconta a Panorama: dai valori e la romanità che gli hanno passato i genitori alla gravidanza social della sua compagna e partner nella trasmissione tv fino alla crisi dei teatri. «La gente ha voglia di leggerezza. E io trasformo la quotidianità in satira di costume. Parlo alla gente e non guardo ai numeri dell'audience. Piaccio perché sono fatto così». «Questo è un momento in cui la gente ha voglia di leggerezza». Enrico Brignano è assertivo. Al richiamo della critica facile, all'analisi dei dati Auditel che a Sanremo ha prodotto il tentativo goffo di un'indagine socioculturale, non ha voluto cedere. «A chi critica gli ascolti mi sentirei di dire, come si usa a Roma, "e allora venitece a farlo voi, se siete più bravi". La sindrome del numero ha portato a programmi non proprio bellissimi, dunque non sempre qualità e quantità ...

Ultime Notizie dalla rete : mia comicità Il ritorno degli scorretti Pio e Amedeo: "A Emigratis ci vergognavamo, troppe gag che non faremmo mai nella vita" Il nostro modo di intendere la comicità è sempre quello di criticare qualcosa nel momento stesso in ... Pio: "Mia mamma per anni ha fatto catcalling con me perché avendo tanti figli e fratelli e non mai ...

Pio e Amedeo, confessioni prima di Felicissima Sera: 'Ci vergognavamo noi e soprattutto i nostri parenti' ... perché Emigratis quello era" dice Amedeo, con Pio che rincara la dose: "Mia mamma per anni ha ... D'altronde, spiegano Pio e Amedeo, fare comicità oggi è un'impresa: "Ora ti svegli la mattina e hai ...

