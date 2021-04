Ibsa Foundation | borsa di 150 mila euro a 5 ricercatori uno della Federico II

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 14 aprile 2021) inque borse di studio per un valore totale di 150.000per finanziare altrettanti progetti di ricerca selezionati tra oltre 160 candidati provenienti da Università e Istituti di tutto il mondo. Sono i numeri dell’ottava edizione delle Fellowship diper la ricerca scientifica, assegnate oggi durante una cerimonia che ha visto la presenza di Alberto Mantovani, direttore Scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas e professore emerito di Patologia Generale all’Humanitas University. Ogni annosostiene i percorsi di ricerca di giovaniunder 40 che si sono distinti per le loro capacità e per progetti che potrebbero in futuro cambiare le terapie di alcune patologie. Dal 2013 sono state 34 le borse di studio per un finanziamento totale di 905.000 ...