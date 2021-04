**Governo: Orlando, 'contro Conte no complotto ma ostilità elite'** (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Non credo ci sia stato un complotto, ma c'è stata sicuramente una ostilità diffusa delle elite di questo Paese che vedono il populismo come un fatto accidentale e non come il frutto della de-responsabilizzazione progressiva delle classe dirigenti". Lo dice il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, alla presentazione del manifesto della Agorà di Goffredo Bettini. "Siccome dentro l'esperienza del governo Conte c'era il tentativo di rimettere nel campo democratico di un pezzo di quel populismo c'era ostilità". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Non credo ci sia stato un, ma c'è stata sicuramente unadiffusa delledi questo Paese che vedono il populismo come un fatto accidentale e non come il frutto della de-responsabilizzazione progressiva delle classe dirigenti". Lo dice il ministro del Lavoro, Andrea, alla presentazione del manifesto della Agorà di Goffredo Bettini. "Siccome dentro l'esperienza del governoc'era il tentativo di rimettere nel campo democratico di un pezzo di quel populismo c'era".

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Orlando Gioco pericoloso su Speranza ... prima Andrea Orlando poi Stefano Patuanelli, con grande fermezza, mettono a verbale che 'Speranza ... alla sostituzione del ministro della Salute, al quale riserva, pur standoci al governo assieme, lo ...

Riaperture, il cacciavite di Letta per placare Salvini Giorno dopo giorno, il neo - segretario delinea l'agenda del Pd di governo in contrapposizione a ... Con Letta, oltre alle capigruppo Malpezzi e Serracchiani ci sarà il nuovo capo - delegazione Orlando, ...

Tunisia: respinto studente palermitano. Il Sindaco cosa farà? E non avremmo situazioni paradossali di un ministro dell’Interno mandato al processo per avere difeso i confini. Ci chiediamo se adesso il sindaco Orlando scriverà una nota di vibrante protesta al ...

