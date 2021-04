Follia al Monaldi | paziente muore per covid in corsia e familiari aggrediscono l’operatore

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unaffetto daè morto durante la serata di ieri sera, precisamente alle 22:30 nel bel mezzo delladell’ospedalescatenando l’ira dei. Questi ultimi hanno infatti colpito violentemente un operatore del pronto soccorso causandogli diversi traumi. Ihanno messo in atto quindi una vera epropria rivolta come già accaduto in altre occasioni in questi mesi. Calci, mobili rotti e pugni ad un operatore dell’ospedale. Tanta la violenza e l’accanimento nei confronti di quest’ultimo che è dovuto ricorrere alle tempestive cure dei suoi stessi colleghi del Cto. Per lui una prognosi abbastanza lunga a seguito di un trauma cranico, di contusioni multiple, ecchimosi al labbro inferiore e superiore e addirittura ...