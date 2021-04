Fmi all'Europa, misure mirate per crescita, è a punto di svolta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Fmi invita l'Europa a ulteriori misure di stimolo: "Non un pacchetto di spesa indiscriminata e permanente ma misure mirate e temporanee sul fronte della domanda e dell'offerta". Questo ulteriore ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Fmi invita l'a ulterioridi stimolo: "Non un pacchetto di spesa indiscriminata e permanente mae temporanee sul fronte della domanda e dell'offerta". Questo ulteriore ...

Ultime Notizie dalla rete : Fmi all Fmi all'Europa, misure mirate per crescita, è a punto di svolta Lo afferma Alfred Kammer, responsabile del Dipartimento europeo del Fmi, sottolineando che la crescita è disomogenea ma il Pil dell'Europa è atteso tornare ai livelli pre - pandemia nel 2022. "Con un ...

Fmi: in 2021 Pil Europa +4,5%, ma serve ancora sostegno a famiglie e imprese Guardando al post - pandemia l'Fmi osserva come 'le risorse fiscali liberate dal sostegno ... i governi 'devono ridurre i consistenti deficit e ricostruire le riserve fiscali all'interno di piani ...

Fmi all'Europa, misure mirate per crescita, è a punto di svolta (ANSA) - NEW YORK, 14 APR - Il Fmi invita l'Europa a ulteriori misure di stimolo: "Non un pacchetto di spesa indiscriminata e permanente ma misure mirate e temporanee sul fronte della domanda e ...

