Falla di Whatsapp, chiunque abbia il tuo numero può bloccarti l'account (ma c'è una soluzione)

Su Whatsapp si trovano ogni genere di truffa e tentativo di phishing, ma l'ultima Falla scoperta è davvero inquietante. Stando all'ultima ricerca pubblicata da Luis Márquez Carpintero ed Ernesto Canales Pereña, due ricercatori specializzati nella cybersicurezza, basterebbe conoscere il tuo numero di telefono per consentire ad un malintenzionato di buttarti fuori dal tuo account, chiedendone la sospensione e la disattivazione a Whatsapp senza che tu possa fare nulla. E la parte peggiore di questo problema è che non esiste al momento una soluzione per questo tipo di rischio. Per fortuna è un sistema abbastanza complicato e richiede almeno 36 ore di tempo per metterlo in pratica, ma per chi non dovesse controllare giornalmente il proprio telefono, questo meccanismo potrebbe trasformarsi ...

