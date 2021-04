Dragon Age II: l'ex sceneggiatore David Gaider rivela cosa cambierebbe del gioco in un eventuale remake (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il capo di Summerfall Studios ed ex sceneggiatore di Dragon Age II David Gaider, ha detto che non gli dispiacerebbe un remake del gioco di ruolo. Come esempio di una versione rivista, ha citato "Zack Snyder's Justice League" chiamato più semplicemente "Snyder Cut". Secondo lo scrittore, Dragon Age II era "un progetto con molti rimpianti". Ha descritto il titolo come "un grande gioco nascosto sotto una montagna di compromessi, scorciatoie e scadenze ravvicinate". In questo ipotetico "director's cut", secondo Gaider, varrebbe la pena aggiungere il cambiamento di Kirkwall negli anni, previsto nelle prime fasi della creazione del titolo. La città stessa, secondo l'idea, sarebbe dovuta essere molto più grande e densamente popolata rispetto ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il capo di Summerfall Studios ed exdiAge II, ha detto che non gli dispiacerebbe undeldi ruolo. Come esempio di una versione rivista, ha citato "Zack Snyder's Justice League" chiamato più semplicemente "Snyder Cut". Secondo lo scrittore,Age II era "un progetto con molti rimpianti". Ha descritto il titolo come "un grandenascosto sotto una montagna di compromessi, scorciatoie e scadenze ravvicinate". In questo ipotetico "director's cut", secondo, varrebbe la pena aggiungere il cambiamento di Kirkwall negli anni, previsto nelle prime fasi della creazione del titolo. La città stessa, secondo l'idea, sarebbe dovuta essere molto più grande e densamente popolata rispetto ...

