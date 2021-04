Covid – Il protocollo anti-contagio che nessuno divulga

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 aprile 2021)– Ilunivocochee certifica – Disappunto e contrarietà sulla pandemia per tutti gli italiani, ormai agli arresti domiciliari da troppo tempo. Una costante, questa stizza giornaliera della nostra gente, attivata per lo più via etere, non solo per le gelide elencazioni di numeri di infetti e decessi, ma in particolare per gli alterchi e per le dichiarazioni, sempre più contraddittorie e disinform, sulle cauteleda adottare. Il tutto, ovviamente, ben orchestrato a causa dei loro gravi disordini mentali, ad opera di scienziati, biologi, medici, tuttologi e, come se già non bastasse, anche da impreparati, improvvisati commentatori, politici e non. Se ...