Controlli della Polizia Locale a San Ferdinando: sanzionati 10 veicoli senza revisione e copertura assicurativa (Di mercoledì 14 aprile 2021) Controlli della Polizia Locale a San Ferdinando: sanzionati 10 veicoli dei quali ben sei circolanti senza essere stati sottoposti a revisione periodica e due senza la copertura assicurativa Il Comando di Polizia Locale di San Ferdinando, guidato dal dott. Francesco Managò, che presto potrà contare su un incremento dell’organico a seguito del nuovo piano del fabbisogno varato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Andrea Tripodi, sta continuando la sua azione di controllo del territorio a 360°. In tale contesto particolare attenzione viene data alla circolazione stradale e, soprattutto, al fenomeno in crescita dei ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021)a San10dei quali ben sei circolantiessere stati sottoposti aperiodica e duelaIl Comando didi San, guidato dal dott. Francesco Managò, che presto potrà contare su un incremento dell’organico a seguito del nuovo piano del fabbisogno varato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Andrea Tripodi, sta continuando la sua azione di controllo del territorio a 360°. In tale contesto particolare attenzione viene data alla circolazione stradale e, soprattutto, al fenomeno in crescita dei ...

Advertising

Freed19789258 : @Bluefidel47 Così mettono ancora più terrore nella gente che smetterà una volta per tutte di fare controlli per alt… - vocidicitta : Nuovo articolo: Trieste, controlli da parte della Polizia in ambito della normativa anti contagio - ADM_assdemxmi : RT @MiAirports: Prima di recarti in aeroporto , compila il modulo di autodichiarazione che verrà controllato dal personale della Polizi… - TIM4UFabio : @m_arianna2 Ciao Marianna, contattami in DM indicando il numero TIM e relativo nome, cognome e codice fiscale del… - flvja_ : Chissà cosa si aspettava di risolvere il governo mettendo le zone gialle/arancioni/rosse senza controlli, con la ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli della Operazione "Oro Rosso" ...polfer anche lungo le linee ferroviarie con controlli mirati al contrasto del fenomeno dei furti di cavi di rame che crea particolare disagio provocando, in alcune occasioni, l'interruzione della ...

Olbia, in 24 ore all'Isola Bianca controllati +528 passeggeri Olbia . Dallo scorso 22 marzo il Corpo forestale della Regione Sardegna vigila sul rispetto delle norme anti - Covid nell'Isola. Come si legge nella ... sono stati effettuati 1.421 controlli negli scali ...

Maxi controlli della polizia alla stazione ferroviaria LA NAZIONE Omicidio Daunte Wright, ucciso da una poliziotta: “Credevo di aver usato il taser, non la pistola” La agente di polizia che ha sparato al ventenne afroamericano Daunte Wright a Brooklyn Center, alle porte di Minneapolis, era convinta di aver ...

Autolavaggi e fruttivendoli: controlli e pioggia di multe Occupazione illegittima suolo pubblico, passi carrabili abusivi e altre irregolarità: verbali da 1.000 euro ciascuno per sette attività ...

...polfer anche lungo le linee ferroviarie conmirati al contrasto del fenomeno dei furti di cavi di rame che crea particolare disagio provocando, in alcune occasioni, l'interruzione...Olbia . Dallo scorso 22 marzo il Corpo forestaleRegione Sardegna vigila sul rispetto delle norme anti - Covid nell'Isola. Come si legge nella ... sono stati effettuati 1.421negli scali ...La agente di polizia che ha sparato al ventenne afroamericano Daunte Wright a Brooklyn Center, alle porte di Minneapolis, era convinta di aver ...Occupazione illegittima suolo pubblico, passi carrabili abusivi e altre irregolarità: verbali da 1.000 euro ciascuno per sette attività ...