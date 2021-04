Calciomercato Juventus, assalto al bomber con lo scambio - Ma spunta l'Inter: doppia pista (Di mercoledì 14 aprile 2021) Per questo, i bianconeri, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', sono pronti a inserire nella trattativa una contropartita importante. In primis, occhio a Ramsey e Rabiot, che ... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 14 aprile 2021) Per questo, i bianconeri, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', sono pronti a inserire nella trattativa una contropartita importante. In primis, occhio a Ramsey e Rabiot, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, assalto al bomber con lo scambio - Ma spunta l'Inter: doppia pista La Juventus potrebbe rinforzare l'attacco con un nome decisamente importante sul calciomercato. Attenzione, però, anche al pressing da parte dell'Inter La Juventus pianifica già la prossima stagione e ha intenzione di farsi trovare pronta per ristrutturare la rosa e in particolare ...

Juve, Gosens sempre nel mirino Commenta per primo Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus continua a seguire gli sviluppi attorno al futuro del terzino dell'Atalanta Robin Gosens che piace anche all'Inter .

Juve, assalto a Kean. Ecco il piano per il Moise-bis La Gazzetta dello Sport Kean, la priorità è di restare al PSG, ma Juve ed Inter ci proveranno stando a quanto riportato da "Calciomercato.com", la priorità del giocatore sarebbe quella di restare al PSG, ma anche Juventus ed Inter sarebbero intenzionate a fare un tentativo per l'attaccante.

Calciomercato Milan, tutti pazzi per Kean: sfida italiana L’attaccante italiano, accostato anche al Milan, piace parecchio a Juventus e Inter. Servono 50 milioni di euro ... E’ interessante notare, però, come le big del calcio italiano abbiano deciso di ...

