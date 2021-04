Calcio | Belloni | ' Nessun interesse Lvmh sul Milan | da juventino dovrei dimettermi'

(Di mercoledì 14 aprile 2021)o, 14 apr. (Adnkronos) - “Abbiamo fatto un'operazione molto grossa con Tiffany che abbiamo consolidato all'inizio di quest'anno. Quindi siamo molto concentrati nella crescita organica, abbiamo oltre 75 marchi e un ampio lavoro da fare. Certo siamo estremamente attenti sempre e ci piace pensare che, se ci sono delle cose che succedono sul mercato, noi le sappiamo”. Così il direttore generale del gruppo, Antonio, nel corso del Merger & Acquisition Summit, organizzato in streaming dal Sole 24 Ore, ha risposto a chi gli chiedeva di possibili nuove acquisizioni in Italia. Nei mesi scorsi si è parlato più volte anche di un possibiledel colosso del lusso per il club del. Su questo,è netto: “Per quanto riguarda il, ormai ...

Condividi questo articolo:Milano, 14 apr. (Adnkronos) – "Abbiamo fatto un'operazione molto grossa con Tiffany che abbiamo consolidato all'inizio di quest'anno. Quindi siamo molto concentrati nella cre ...Lo ha detto Antonio Belloni, direttore generale del Gruppo Lvmh , nel corso del Merger & Acquisition Summit organizzato dal Sole 24 ore. "Non abbiamo nessun interesse – ha aggiunto – per le questioni ...