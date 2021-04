Cagliari | sirene d’addio per Joao Pedro e Nandez

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il calciomercato delpotrebbe partire da una totale rivoluzione in caso di retrocessione in Serie B. A rischio il futuro die di tutti i big. Otto giornate alla fine per evitare un’assoluta rivoluzione Otto giornate alla fine del campionato per cercare di restare aggrappati al sogno salvezza. Iltenterà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.