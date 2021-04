Auto in fiamme, altra notte di proteste a Minneapolis per Wright (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un'Auto in fiamme vicino alla stazione di polizia di Brooklyn Center, Minneapolis. È il simbolo dell'ennesima notte di proteste per l'omicidio di Daunte Wright, 20enne nero ucciso dopo essere stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un'invicino alla stazione di polizia di Brooklyn Center,. È il simbolo dell'ennesimadiper l'omicidio di Daunte, 20enne nero ucciso dopo essere stato ...

Advertising

lavocediasti : Auto in fiamme in tangenziale, resta da identificare chi si trovasse alla guida - CoratoLiveIt : #Corato Riprendono i roghi notturni: in fiamme auto delle Guardie per l’ambiente - CoratoLiveIt : Corato Riprendono i roghi notturni: auto in fiamme in via Quadrio - ScrivoLibero : #Camastra, #auto in #fiamme: danneggiato anche un altro #veicolo - - SiciliaTV : Si sono vissuti momenti di panico, ieri notte a Camastra, per un incendio divampato su... #auto #incendio… -