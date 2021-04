Attenzione alle pubblicità di Clubhouse per PC su Facebook: diffondono malware (Di mercoledì 14 aprile 2021) Non è un segreto che vista la recente popolarità del social network Clubhouse esso sia diventato il metodo preferito dai malintenzionati informatici per provare a diffondere malware. Con una nuova campagna pubblicitaria su Facebook che promette il download della versione PC dell’app di Clubhouse sono stati tratti in inganno moltissimi utenti. Cosa sta succedendo? Secondo un’indagine recente di TechCrunch, sembra che degli aggressori informatici stiano sfruttando gli annunci di che promuovono l’app Clubhouse per PC per diffondere malware. Ancora una volta gli aggressori hanno usato la tattica di promettere il download di una versione dell’app ancora non rilasciata, come già accaduto su Android. Dopo aver cliccato sull’annuncio, l’utente viene portato a un falso sito web dell’app ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Non è un segreto che vista la recente popolarità del social networkesso sia diventato il metodo preferito dai malintenzionati informatici per provare a diffondere. Con una nuova campagna pubblicitaria suche promette il download della versione PC dell’app disono stati tratti in inganno moltissimi utenti. Cosa sta succedendo? Secondo un’indagine recente di TechCrunch, sembra che degli aggressori informatici stiano sfruttando gli annunci di che promuovono l’appper PC per diffondere. Ancora una volta gli aggressori hanno usato la tattica di promettere il download di una versione dell’app ancora non rilasciata, come già accaduto su Android. Dopo aver cliccato sull’annuncio, l’utente viene portato a un falso sito web dell’app ...

