Albano si è vaccinato con Pfizer: “No AstraZeneca. Lecciso? Tutto bene” (Di mercoledì 14 aprile 2021) News Il cantante di Cellino San Marco ha aggiornato tutti i suoi fan sulle sue ultime faccende private Pubblicato su 13 Aprile 2021 Albano Carrisi si è finalmente vaccinato contro il Covid-19. Negli ultimi mesi l’ex marito di Romina Power ha parlato a lungo di questo importante appuntamento, non lesinando critiche nei confronti del famigerato vaccino AstraZeneca. Il leone di Cellino San Marco si è detto pronto a rifiutare un’eventuale dose della cura prodotta dal colosso anglo-svedese. Alla fine, però, Albano ha ricevuto il vaccino Pfizer lo scorso 29 marzo. In un’intervista rilasciata al settimanale Voi il cantante, 77 anni, ha spiegato come è andata la sua vaccinazione: “Sto bene. Vaccino? Ho letto, mi sono documentato, ho ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) News Il cantante di Cellino San Marco ha aggiornato tutti i suoi fan sulle sue ultime faccende private Pubblicato su 13 Aprile 2021Carrisi si è finalmentecontro il Covid-19. Negli ultimi mesi l’ex marito di Romina Power ha parlato a lungo di questo importante appuntamento, non lesinando critiche nei confronti del famigerato vaccino. Il leone di Cellino San Marco si è detto pronto a rifiutare un’eventuale dose della cura prodotta dal colosso anglo-svedese. Alla fine, però,ha ricevuto il vaccinolo scorso 29 marzo. In un’intervista rilasciata al settimanale Voi il cantante, 77 anni, ha spiegato come è andata la sua vaccinazione: “Sto. Vaccino? Ho letto, mi sono documentato, ho ...

