Ajax, Stekelenburg: “Alla Roma anni difficili, se non ha funzionato la colpa è…” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo l'assenza dell'andata, il portiere dell'Ajax Maarten Stekelenburg - ex giocatore proprio della Roma - scenderà in campo nel ritorno dei Quarti di finale di Europa League che si disputeranno all'Olimpico. Queste le sue parole in conferenza stampa, riportate da gianlucadimarzio.com: "Se non è andata bene è stata colpa mia, sono stati anni difficili ma è stata una bella esperienza, seppur complicata. L'Ajax era casa mia e tutto era perfetto, qui è stata un'esperienza istruttiva. Non c’è assolutamente voglia di rivalsa, siamo qui per fare del nostro meglio. Nessuna rivincita da prendermi. Dovessi trovare motivazioni extra per queste cose sarebbe un problema"."È molto bello tornare qui, è una bellissima città, di solito il clima era anche migliore, faceva più ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo l'assenza dell'andata, il portiere dell'Maarten- ex giocatore proprio della- scenderà in campo nel ritorno dei Quarti di finale di Europa League che si disputeranno all'Olimpico. Queste le sue parole in conferenza stampa, riportate da gianlucadimarzio.com: "Se non è andata bene è statamia, sono statima è stata una bella esperienza, seppur complicata. L'era casa mia e tutto era perfetto, qui è stata un'esperienza istruttiva. Non c’è assolutamente voglia di rivalsa, siamo qui per fare del nostro meglio. Nessuna rivincita da prendermi. Dovessi trovare motivazioni extra per queste cose sarebbe un problema"."È molto bello tornare qui, è una bellissima città, di solito il clima era anche migliore, faceva più ...

Roma - Ajax, Ten Hag: "Abbiamo imparato dall'andata, ce la giocheremo alla pari' Questo pomeriggio il tecnico dell'Ajax Erik ten Hag e il portiere Marteen Stekelenburg sono intervenuti in conferenza stampa all'Olimpico per presentare il ...

L'Ajax crede nell'impresa, ten Hag: "Siamo ottimisti" L'Ajax, dei due calciatori giallorossi, ne ritroverà solo uno domani e sarà l'armeno perché l'... Recuperati, invece, Stekelenburg, Schuur e Brobbey , quest'ultimo domenica aveva saltato la sfida di ...

Ajax, Stekelenburg: "Alla Roma anni difficili, se non ha funzionato la colpa è…"

OLIMPICO - Stekelenburg: "Sono stato bene a Roma, è stata un'esperienza bella seppur complicata. Ho recuperato dall'infortunio".

