A Tor Vergata il primo ambulatorio per gigantismo infantile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Apre al Policlinico Tor Vergata il primo ambulatorio specialistico in Italia dedicato esclusivamente al trattamento della Sindrome di Sotos, meglio conosciuta come 'gigantismo infantile'. Leggi su leggo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Apre al Policlinico Torilspecialistico in Italia dedicato esclusivamente al trattamento della Sindrome di Sotos, meglio conosciuta come ''.

Advertising

unitorvergata : ?? Oggi | 13:30 | MS Teams Introduzione alle magistrali in inglese del Dipartimento di Economia e Finanza di Econom… - lauinpigiama : @speroscherzi_ @clari_pistello Ne stanno parlando proprio ora a SkyTg 24, Valmontone, Tor Vergata e Cinecittà. Siet… - _andreamoroni_ : @terrasenzapane @gabrielevalmont Master in figure retoriche a tor vergata, eh? - AdolfoCrotti : RT @lucianocapone: Non è così. @unitorvergata risponde a una mia richiesta che: 'Il dott. Intrieri non è un dipendente del nostro Ateneo. P… - clari_pistello : @speroscherzi_ @lauinpigiama Sto prenotando il vaccino a mia madre e c’è già il drive in di tor vergata tra gli hub disponibili -