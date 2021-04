Zaia | “La violenza non c’entra nulla con la democrazia”

Leggi su dire

(Di martedì 13 aprile 2021) VENEZIA – “La manifestazione è il sale della democrazia, ma quando si trasforma in violenza non c’entra più nulla con la democrazia. Direi che questi fatti sono da condannare“. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi a ‘Mattino 5’ su Canale 5. “I miei operatori, ristoratori, albergatori, gestori di palestre non vanno in piazza per far casino”, continua Zaia, evidenziando che “ci sono attività in difficoltà, altre che non apriranno più”, e quindi “bisogna ascoltare il loro grido di dolore“. “OGGI FERMI I VACCINI, MA IN SETTIMANA CHIUDIAMO GLI OVER 80”