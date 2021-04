Zack Snyder presenta il trailer ufficiale di Army of the Dead (Di martedì 13 aprile 2021) Il regista di Justice League è pronto per la sua prossima avventura, un film che racconta la rapina di una banca nel bel mezzo di una Las Vegas sfigurata da un’apocalisse zombie Ormai chiuso (definitivamente, a quanto pare) il capitolo di Justice League, ora il regista Zack Snyder è pronto a dedicarsi al prossimo progetto, Army of the Dead. Il nuovo film, che debutterà il 21 maggio su Netflix dopo essere passato (almeno negli Stati Uniti) nelle sale cinematografiche, racconta di un gruppo di mercenari che organizzano una rapina in un casinò di Las Vegas durante un’apocalisse zombie. Nelle scorse ore lo stesso Snyder ha presentato il trailer ufficiale della pellicola – che definisce “genre busting”, piega cioè i confini fra i vari generi –, ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) Il regista di Justice League è pronto per la sua prossima avventura, un film che racconta la rapina di una banca nel bel mezzo di una Las Vegas sfigurata da un’apocalisse zombie Ormai chiuso (definitivamente, a quanto pare) il capitolo di Justice League, ora il registaè pronto a dedicarsi al prossimo progetto,of the. Il nuovo film, che debutterà il 21 maggio su Netflix dopo essere passato (almeno negli Stati Uniti) nelle sale cinematografiche, racconta di un gruppo di mercenari che organizzano una rapina in un casinò di Las Vegas durante un’apocalisse zombie. Nelle scorse ore lo stessohato ildella pellicola – che definisce “genre busting”, piega cioè i confini fra i vari generi –, ...

Advertising

WarnerBrosIta : Dal 22/4, ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE sarà disponibile per l’acquisto su tutte le principali piattaforme digitali… - NetflixIT : Army of the Dead è il nuovo film di Zack Snyder in arrivo il 21 maggio e dentro ci puoi trovare: - ?? una rapina - ??… - kathykakakc : RT @NetflixIT: Army of the Dead è il nuovo film di Zack Snyder in arrivo il 21 maggio e dentro ci puoi trovare: - ?? una rapina - ?? zombie -… - gothambatt : RT @NetflixIT: Army of the Dead è il nuovo film di Zack Snyder in arrivo il 21 maggio e dentro ci puoi trovare: - ?? una rapina - ?? zombie -… - AssCrackBanditV : RT @NetflixIT: Army of the Dead è il nuovo film di Zack Snyder in arrivo il 21 maggio e dentro ci puoi trovare: - ?? una rapina - ?? zombie -… -