"Valutazioni su J&J ma andrà usato. Riaperture a maggio" (Di martedì 13 aprile 2021) Roberto Speranza è stato ospite di Bruno Vespa a Porta a porta per chiarire la posizione dell'Italia sul blocco del vaccino J&J Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 aprile 2021) Roberto Speranza è stato ospite di Bruno Vespa a Porta a porta per chiarire la posizione dell'Italia sul blocco del vaccino J&J

Advertising

noitre32 : Speranza: 'Valutazioni su J&J ma è vaccino da usare. Riaperture? A maggio' - Linus2007 : @CottarelliCPI Abbiamo gridato al miracolo troppo presto... I vaccini in tempi record non hanno permesso valutazion… - infoitsalute : 'Valutazioni su J&J ma andrà usato. Riaperture graduali a maggio' - dottorg : RT @tvbusiness24: #J&J, arrivano le dosi in Europa ma il lancio del vaccino viene rimandato. L’azienda: “rimandiamo in un’ottica di traspar… - tvbusiness24 : #J&J, arrivano le dosi in Europa ma il lancio del vaccino viene rimandato. L’azienda: “rimandiamo in un’ottica di t… -