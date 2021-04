Ufficiale: il portiere Fasan rescinde con la Paganese (Di martedì 13 aprile 2021) Si è conclusa l’avventura di Leonardo Fasan alla Paganese, solo 5 le presenze del portiere classe 1994, ecco il comunicato del club campano:“La Paganese Calcio 1926 srl comunica la risoluzione del legame contrattuale con il portiere Leonardo Fasan, che conclude così la sua esperienza con la Paganese.Il club ringrazia Leonardo per l’impegno profuso in questi mesi e gli augura le migliori fortune professionali”. Foto: Logo Paganese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Si è conclusa l’avventura di Leonardoalla, solo 5 le presenze delclasse 1994, ecco il comunicato del club campano:“LaCalcio 1926 srl comunica la risoluzione del legame contrattuale con ilLeonardo, che conclude così la sua esperienza con la.Il club ringrazia Leonardo per l’impegno profuso in questi mesi e gli augura le migliori fortune professionali”. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

markwolfroma : @perrotti99 forse non e' il tuo account ufficiale, ma SEI UNA MMMERDA!!! 'Dispiace per l'errore del portiere' sul p… - marcoconterio : ?????? Sebastian Breza è un nuovo portiere del #CFMTL. Arriva in prestito dal #Bologna fino a dicembre. Adesso è uffic… - bologna_sport : #calciomercato Il #Bologna cede un portiere al #CFMontreal - STOCALCIO1 : ???? Ufficiale: il portiere del #Bologna #Skorupski è risultato negativo al tampone. - feralpisalo : ??È TORNATO ELLEDIGÌ MAGAZINE In 6??0?? edicole del territorio, da domani riecco il mensile ufficiale dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale portiere Calcio, la Viterbese schiaccia la Casertana e torna alla vittoria ... prima Tounkara col destro impegna il portiere ospite, poi la traversa ferma una spettacolare ... Santino Spina di Palermo Quarto ufficiale: Sig. Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto Note: al 43 ...

Poker amaranto, l'Arezzo travolge la Vis Pesaro (4 - 2) ... sfortunato nell'occasione la palla calciata dal limite lambisce il palo alla destra del portiere. ... Marco Belsanti di Bari, Francesco Perrelli di Isernia Quarto ufficiale: Mattia Caldera di Como Note:...

Ufficiale: il portiere Fasan rescinde con la Paganese alfredopedulla.com UFFICIALE - Paganese, risoluzione consensuale con Leonardo Fasan La Paganese Calcio 1926 srl comunica la risoluzione del legame contrattuale con il portiere Leonardo Fasan, che conclude così la sua esperienza con la Paganese.

Grifo, Fulignati squalificato per una giornata Il portiere biancorosso ha assunto un comportamento scorretto nei confronti dei tesserati della Triestina. La decisione del giudice sportivo basata su quanto riportato nel referto dal quarto ufficiale ...

... prima Tounkara col destro impegna ilospite, poi la traversa ferma una spettacolare ... Santino Spina di Palermo Quarto: Sig. Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto Note: al 43 ...... sfortunato nell'occasione la palla calciata dal limite lambisce il palo alla destra del. ... Marco Belsanti di Bari, Francesco Perrelli di Isernia Quarto: Mattia Caldera di Como Note:...La Paganese Calcio 1926 srl comunica la risoluzione del legame contrattuale con il portiere Leonardo Fasan, che conclude così la sua esperienza con la Paganese.Il portiere biancorosso ha assunto un comportamento scorretto nei confronti dei tesserati della Triestina. La decisione del giudice sportivo basata su quanto riportato nel referto dal quarto ufficiale ...