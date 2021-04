Travolti da un’insolita ossessione sui vaccini

Leggi su formiche

(Di martedì 13 aprile 2021) Anche il vaccino Pfizer è obiettivo di critiche e polemiche. Uno studio dell’Università di Tel Aviv, Israele, ha sollevato il dubbio sull’efficacia del farmaco contro la variante sudafricana del Covid-19. L’agenzia Reuters riferisce che l’analisi è stata fatta su 400 persone positive al virus, e altrettante persone non vaccinate. Per i ricercatori, sebbene estremamente protettivo, il vaccino “probabilmente non offre lo stesso livello di protezione contro la variante sudafricana del coronavirus rispetto ad altre forme del virus”. L’INVITO DI FAUCI Lo studio non è stato ancora sottoposto a peer review, cioè, la revisione paritaria che nell’ambito della ricerca scientifica si riferisce alla procedura di valutazione, ma comunque la notizia è arrivata su tutti i giornali del mondo. Sul caso si è dovuto pronunciare persino Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and ...