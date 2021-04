Traffico Roma del 13-04-2021 ore 08:00 (Di martedì 13 aprile 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione aumentano gli spostamenti sul grande raccordo anulare in particolare lungo la carreggiata interna tra la diramazione Roma e l’appia che sulla diramazione Roma Sud per Traffico e lavori sono possibili ulteriori rallentamenti tra Monte Porzio e in direzione del centro città circolazione sostenuto sulle tratto cittadino della A24 per chi è diretta a Roma in particolare tra Viale Palmiro Togliatti e la tangenziale est e sulla A24 Roma-teramo questa volta ai confini con Lazio e Abruzzo questa sera alle 22 attenzione per la chiusura del tratto tra Vicovaro Mandela e Carsoli In entrambe le direzioni per lavori notturni la riapertura e alle 6 di domani mattina in dalle 10 alle 13 ricordiamo la manifestazione nell’arena del Circo Massimo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione aumentano gli spostamenti sul grande raccordo anulare in particolare lungo la carreggiata interna tra la diramazionee l’appia che sulla diramazioneSud pere lavori sono possibili ulteriori rallentamenti tra Monte Porzio e in direzione del centro città circolazione sostenuto sulle tratto cittadino della A24 per chi è diretta ain particolare tra Viale Palmiro Togliatti e la tangenziale est e sulla A24-teramo questa volta ai confini con Lazio e Abruzzo questa sera alle 22 attenzione per la chiusura del tratto tra Vicovaro Mandela e Carsoli In entrambe le direzioni per lavori notturni la riapertura e alle 6 di domani mattina in dalle 10 alle 13 ricordiamo la manifestazione nell’arena del Circo Massimo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sit in #IoApro manifestanti caricati a Roma. Avevano bloccato il traffico #ANSA - Agenzia_Dire : Alcuni manifestanti si stanno recando a #Roma per partecipare alla giornata di mobilitazione indetta dal sindacato… - TrafficoA : A24 - Roma - Coda A24 roma-L'aquila-teramo Coda di 5 km tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico... - AnnaFado : RT @nancyporsia: Si parlava di possibile connessione tra mia inchiesta su #Bidja del 2016 e accanimento degli inquirenti nell'intercettarmi… - muoversintoscan : ?? Sulla #A1 ci sono code in uscita a #Firenze Sud in direzione Roma per traffico intenso #viabiliFI #viabiliTOS -