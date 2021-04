Tennis World Tour 2: parte la 4a edizione del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 13 aprile 2021) Sta per partire la quarta edizione del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, il torneo esport ufficiale che si gioca su Tennis World Tour 2.. Sta per partire la quarta edizione del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, il torneo esport dedicato al Tennis virtuale più importante al mondo. Questo evento ufficiale, legato al celebre torneo ATP, si gioca su Tennis World Tour 2. Due importanti eventi del torneo verranno trasmessi in diretta su Twitch martedì 27 aprile e sabato 29 maggio, con due caster d’eccezione che verranno svelati in seguito. Il torneo Roland-Garros ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 aprile 2021) Sta per partire la quartadelby BNP, il torneo esport ufficiale che si gioca su2.. Sta per partire la quartadelby BNP, il torneo esport dedicato alvirtuale più importante al mondo. Questo evento ufficiale, legato al celebre torneo ATP, si gioca su2. Due importanti eventi del torneo verranno trasmessi in diretta su Twitch martedì 27 aprile e sabato 29 maggio, con due caster d’eccezione che verranno svelati in seguito. Il torneo...

