Spese elettorali: Procura chiede rinvio a giudizio di Enrico Rossi. Replica: «Calcolo sbagliato» (Di martedì 13 aprile 2021) Per l'ex presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, la Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio. L'accusa è di falso ideologico nell'ambito di un'inchiesta su presunte irregolarità nelle Spese sostenute nella campagna elettorale per le elezioni regionali del 2015. Chiesto il processo anche per il commercialista Luciano Bachi, in qualità di suo mandatario elettorale. L'udienza preliminare è fissata per il 20 maggio 2021 L'articolo proviene da Firenze Post.

