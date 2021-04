Scuole chiuse, bimbi e ragazzi a casa: dal comune taglio ai bollettini mense, pulmino e rette (Di martedì 13 aprile 2021) Scuola, il 7 aprile riaprono nidi e materne, in classe fino alla prima media: firmata l'ordinanza 6 aprile 2021 Scuola, dai nidi alle medie la campanella è tornata a suonare. Rientro in aula per ... Leggi su bolognatoday (Di martedì 13 aprile 2021) Scuola, il 7 aprile riaprono nidi e materne, in classe fino alla prima media: firmata l'ordinanza 6 aprile 2021 Scuola, dai nidi alle medie la campanella è tornata a suonare. Rientro in aula per ...

Advertising

_claudeths_ : @T0BES0L0N3LY SCUOLE CHIUSE AHAHAHA ancora per poco - Deiana_Luca9 : RT @queequeg1901: Puglia e campania praticamente uniche regioni in zona rossa. Puglia e campania hanno sempre tenuto le scuole chiuse. Qui… - longagnani : RT @queequeg1901: Puglia e campania praticamente uniche regioni in zona rossa. Puglia e campania hanno sempre tenuto le scuole chiuse. Qui… - opera_singer_ : RT @Cabbot_: Allora 'sta cazzo di pandemia è iniziata mi sembra se non sbaglio intorno all'8 marzo dell'anno scorso con scuole già preventi… - cagliaripad : Covid, Cagliari. Contagi in classe, chiuse due scuole -