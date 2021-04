Scarpinocc e oselì scapàcc | ci ha convinti il delivery dell’enoristorante “La Tana” di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 13 aprile 2021) In tempo di Coronavirus, con i ristoranti di tutta la Bergamasca chiusi, ci siamo chiesti: come portare avanti questa rubrica? Per qualche tempo l’abbiamo lasciata ferma, costretti a rallentare – come tutti – i soliti ritmi quotidiani per combattere il virus bastardo. Poi, però, abbiamo capito che forse anche questa piccola sezione del giornale poteva essere d’aiuto a chi, pure in tempo di pandemia, voleva concedersi una coccola culinaria. Così, ci siamo affidati alla consegna a domicilio per far ripartire la guida, restando ancorati ai punti fermi di questo progetto: incognito, competenza, sincerità. Una doverosa premessa. Com’è giusto che sia, nel giudizio abbiamo tenuto conto del fatto che il ristorante giudicato viene penalizzato dai tempi che intercorrono tra preparazione e consumazione dei piatti, e pure dal trasporto.Restate a casa, se potete, ma continuate a mangiar bene: ormai ...