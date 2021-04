Per cantieri autostrade vaccini in ritardo nel genovesato (Di martedì 13 aprile 2021) A causa delle code e dei cantieri che si sono creati stamani sull'A10 per la rottura di alcuni macchinari i vaccini destinati agli over 80 prenotati stamani all'hub di Rossiglione sono arrivati con 4 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) A causa delle code e deiche si sono creati stamani sull'A10 per la rottura di alcuni macchinari idestinati agli over 80 prenotati stamani all'hub di Rossiglione sono arrivati con 4 ...

Ultime Notizie dalla rete : Per cantieri Per cantieri autostrade vaccini in ritardo nel genovesato A causa delle code e dei cantieri che si sono creati stamani sull'A10 per la rottura di alcuni macchinari i vaccini destinati agli over 80 prenotati stamani all'hub di Rossiglione sono arrivati con 4 ore di ritardo, alle 11,...

Caos autostrade: in Liguria per le code saltano anche i vaccini I numerosi cantieri presenti sulle autostrade liguri hanno impedito non solo all'equipe vaccinale ... soprattutto in questo momento così importante per la campagna vaccinale e per la ripresa del nostro ...

CANTIERI FINO AL 15 LUGLIO PER L'ELETTRODOTTO LECCHESE. CALENDARIO DELLE CHIUSURE SU BARRO E 'LECCO-BALLABIO' Lecconews Liceo classico, affidati i lavori dopo 12 anni SULMONA – E’ stata aggiudicata la gara di appalto per i lavori al liceo classico Ovidio. Sarà la ditta sulmonese Salvatore e Di Meo, la stessa che oggi ha aperto il cantiere nella scuola media ...

Cantieri Sanlorenzo avviano produzione nuovo yacht 575 Steel I cantieri nautici SanLorenzo di La Spezia hanno avviato la produzione ... che hanno permesso di proporre spazi indoor e outdoor decisamente fuori dal comune per un modello di queste dimensioni e ...

