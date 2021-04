Pantera nera avvistata in Salento | segnalazione dettagliata e credibile

(Di martedì 13 aprile 2021) Un automobilista ha raccontato di aver notato un grosso felino di colore nero attraversare la carreggiata e oltrepassare il guard rail per raggiungere la campagna

Una pantera nera è stata avvistata in provincia di Lecce. Il grosso felino, di cui si segnala la presenza da tempo nelle campagne della Puglia, potrebbe essere arrivato nel Salento, ma potrebbe trattarsi ... Annunciano lo smarrimento di animali di fantasia: invece di cani e gatti si cercano la pantera nera e ancora la balena Moby, un tarlo di nome Carlo, la talpa Elvira, il bradipo Gianni, una vedova nera e ... Una pantera nera è stata avvistata nel Salento, precisamente nelle campagne del comune di Lequile, in provincia di Lecce. A segnalarla, un automobilista ...