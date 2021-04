Nuova condanna per Joshua Wong: il leader delle proteste di Hong Kong condannato a 4 mesi di carcere (Di martedì 13 aprile 2021) Nuova condanna per Joshua Wong. L’attivista è stato condannato a 4 mesi di carcere per una manifestazione non autorizzata tenuta a Hong Kong a ottobre 2019 e per la violazione della legge contro l’uso della maschera nelle proteste. Nel 2019 l’ex colonia britannica è stata teatro di proteste di massa per denunciare l’influenza della Cina sulla regione semiautonoma. Durante le manifestazioni noi di TPI siamo stati a Hong Kong per un’intervista esclusiva a Joshua Wong. L’attivista aveva dichiarato, tra le altre cose, di aspettarsi l’incarcerazione. (Qui la video-intervista a Jousha Wong, realizzata ad ... Leggi su tpi (Di martedì 13 aprile 2021)per. L’attivista è statoto a 4diper una manifestazione non autorizzata tenuta aa ottobre 2019 e per la violazione della legge contro l’uso della maschera nelle. Nel 2019 l’ex colonia britannica è stata teatro didi massa per denunciare l’influenza della Cina sulla regione semiautonoma. Durante le manifestazioni noi di TPI siamo stati aper un’intervista esclusiva a. L’attivista aveva dichiarato, tra le altre cose, di aspettarsi l’incarcerazione. (Qui la video-intervista a Jousha, realizzata ad ...

TgLa7 : A Joshua Wong 4 mesi carcere per proteste #Hong Kong 2019. Nuova condanna per attivista, sta scontando pena 13 mesi e mezzo

