Napoli, con Demme e Fabian il centrocampo vola: sfrattato Bakayoko (Di martedì 13 aprile 2021) Il Napoli ha la certezza di aver finalmente trovato una coppia di centrocampo titolare: Demme e Fabian Ruiz Il Napoli punta con decisione alla qualificazione di Champions League partendo dalla certezza di aver finalmente trovato una coppia di centrocampo titolare. Lo segnale Corriere dello Sport evidenziando che l’intelligenza tattica di Diego Demme si sposa alla perfezione con la capacità di inserimento in area di rigore di Fabian Ruiz, a segno nell’ultima giornata di campionato contro la Sampdoria. Che ne paga le conseguenze è Tiémoué Bakayoko che alla fine della stagione tornerà al Chelsea e non sarà riscattato dal Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Ilha la certezza di aver finalmente trovato una coppia dititolare:Ruiz Ilpunta con decisione alla qualificazione di Champions League partendo dalla certezza di aver finalmente trovato una coppia dititolare. Lo segnale Corriere dello Sport evidenziando che l’intelligenza tattica di Diegosi sposa alla perfezione con la capacità di inserimento in area di rigore diRuiz, a segno nell’ultima giornata di campionato contro la Sampdoria. Che ne paga le conseguenze è Tiémouéche alla fine della stagione tornerà al Chelsea e non sarà riscattato dal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OptaPaolo : 6 - Il Napoli è una delle sole due squadre a vantare sei giocatori con almeno cinque gol segnati in questa stagione… - marcodimaio : A #Napoli serve una guida esperta, capace e innamorata della propria città. @ItaliaViva propone la candidatura di… - fanpage : Le farmacie si preparano a effettuare la vaccinazioni anti-Covid19 per i cittadini 'dai 16 ai 60 anni' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Da Firenze – Gattuso in cima alla lista dei viola: avviati contatti anc… - davidetanque : @totofaz @90ordnasselA @Ste_Casati Arrivammo a pari punti con la dea. Non c’era niente da recuperare su di loro. C’… -