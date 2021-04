Milano: maltrattamenti a disabili, digiuni e torture con acqua fredda (Di martedì 13 aprile 2021) Milano, 13 apr. (Adnkronos) – Costretti a digiunare, svegliati con getti d’acqua fredda, presi in giro per i loro handicap: così vivevano gli ospiti della struttura per disabili dell’alto milanese finita al centro di un’inchiesta dei carabinieri, avviata dalla stazione di Castellanza (Varese), a seguito di una denuncia presentata da una operatrice sociosanitaria assunta a tempo determinato dalla onlus. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021), 13 apr. (Adnkronos) – Costretti a digiunare, svegliati con getti d’, presi in giro per i loro handicap: così vivevano gli ospiti della struttura perdell’alto milanese finita al centro di un’inchiesta dei carabinieri, avviata dalla stazione di Castellanza (Varese), a seguito di una denuncia presentata da una operatrice sociosanitaria assunta a tempo determinato dalla onlus. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkyTG24 : Milano, maltrattamenti a disabili in comunità: sette misure cautelari - Corriere : Cesate, disabili psichici umiliati e maltrattati per anni: arrestati i responsabili del... - Barabba1 : RT @crlggg: Cesate, disabili psichici umiliati e maltrattati per anni: arrestati i responsabili della comunità - crlggg : Cesate, disabili psichici umiliati e maltrattati per anni: arrestati i responsabili della comunità - TV7Benevento : Milano: maltrattamenti a disabili, digiuni e torture con acqua fredda... -