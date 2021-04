Milano-Bayern Monaco | calendario | date | orari | programma playoff Eurolega 2021

(Di martedì 13 aprile 2021) A partire dalla giornata di martedì 20 aprile avranno inizio idell’di basket, che vedranno tra le protagoniste anche l’Olimpia. I quarti di finale si svolgono al meglio delle cinque partite, con il tradizionale formato 2-2-1. Gli uomini di Ettore Messina affronteranno ilcon le prime due gare al Mediolanum Forum, proprio martedì 20 e giovedì 22 aprile; gara 3, invece è inall’Audi Dome didi Baviera mercoledì 28 aprile: tutte le gare andranno in scena alle 20.45. L’eventuale gara 4 verrà disputata ancoravenerdì 30 aprile, mentre in caso di gara 5 si tornerà al Forum dimartedì 4 maggio, anche se potrebbe esserci uno spostamento a mercoledì 5 ...

Advertising

pisto_gol : Dal 1982 a oggi, solo 2 club sono stati rappresentati in tutte le finali del Mondiale di Calcio : Bayern Monaco e I… - sportface2016 : #Milano-#BayernMonaco: tutto quello che c'è da sapere sui playoff di #EuroLeague 2021 - Carus89 : RT @parallelecinico: Quarti di finale di Eurolega Barcellona (1) - Zenit (8) CSKA (2) - Fenerbahce (7) Efes (3) - Real (6) Milano (4) - Bay… - teomat1908 : RT @parallelecinico: Quarti di finale di Eurolega Barcellona (1) - Zenit (8) CSKA (2) - Fenerbahce (7) Efes (3) - Real (6) Milano (4) - Bay… - lillymazzone : RT @parallelecinico: Quarti di finale di Eurolega Barcellona (1) - Zenit (8) CSKA (2) - Fenerbahce (7) Efes (3) - Real (6) Milano (4) - Bay… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Bayern

...Trieste 81 - 67 UN GIORNO FA Le qualificate all Eurolega 2021 - 22 Barcellona Real Madrid CSKA Efes Fenerbahe OlimpiaBaskonia Olympiacos Panathinaikos Maccabi Tel Aviv Zalgiris Kaunas......59 Il calendario dei playoff (1) FC Barcellona - (8) Zenit San Pietroburgo In regular season: 1 - 1, 0 ( - 4, +4) (4) AX Armani Exchange- (5) FCMonaco In regular season: 2 - 0(...che vedranno tra le protagoniste anche l’Olimpia Milano. I quarti di finale si svolgono al meglio delle cinque partite, con il tradizionale formato 2-2-1. Gli uomini di Ettore Messina affronteranno il ...Champions: Chelsea-Porto (30 righe + tabellino) - Champions: Psg-Bayern (30 righe + tabellino ... Pesaro sfida Brindisi, Milano a Sassari (in rete ore 14.01) - Curry ne fa 53 e scrive storia ...