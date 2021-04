Masters 1000 Montecarlo 2021, Sinner tritura Ramos-Vinolas: bastano due set, ora Djokovic (Di martedì 13 aprile 2021) Jannik Sinner avanza al secondo turno del Masters 1000 Montecarlo 2021 dopo aver prevalso nei confronti dello spagnolo Albert Ramos-Vinolas: 6-3 6-4 il punteggio finale in favore dell’altoatesino. Sinner in versione Diesel, soprattutto nel primo set: ciò imponendo il suo insostenibile ritmo di palleggio pesante da fondo, macinando vincenti su vincenti e asfissiando l’avversario. Sul cammino dell’azzurro c’è ora un avversario non dei più facili da superare: Novak Djokovic. CRONACA – Il primo set parte subito in salita per l’altoatesino, con Ramos che si prende il break proprio nel break di apertura, per poi confermare la propria battuta. Da questo momento esce fuori l’azzurro, che prima va sul 2-1 e poi si prende il ... Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) Jannikavanza al secondo turno deldopo aver prevalso nei confronti dello spagnolo Albert: 6-3 6-4 il punteggio finale in favore dell’altoatesino.in versione Diesel, soprattutto nel primo set: ciò imponendo il suo insostenibile ritmo di palleggio pesante da fondo, macinando vincenti su vincenti e asfissiando l’avversario. Sul cammino dell’azzurro c’è ora un avversario non dei più facili da superare: Novak. CRONACA – Il primo set parte subito in salita per l’altoatesino, conche si prende il break proprio nel break di apertura, per poi confermare la propria battuta. Da questo momento esce fuori l’azzurro, che prima va sul 2-1 e poi si prende il ...

