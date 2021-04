Masters 1000 Montecarlo 2021 | Sinner | “Djokovic favorito | ma darò tutto per vincere”

Leggi su sportface

(Di martedì 13 aprile 2021) “Mi sento bene, non ho avuto tanto tempo per prepararmi sulla terra, ma non è un problema soltanto mio.non gioca da Melborune, io ho fatto alcune partite e ho fatto esperienza, come lui alla mia età. Cercherò di riposarmi per domani e di prepararmi al meglio, per me è un buon test. Ci siamo allenati un po’ di volte insieme, ma partita e allenamento sono molto diversi; vediamo cosa succederà. Cosa ho imparato dal match con Nadal a Parigi? Molte cose. Sono arrivato ai quarti di finale e ho disputato un buon torneo, ma l’importante è che sono migliorato molto in tutti gli aspetti. Chiaramente devo migliorare ancora molto, ho 19 anni anni e non so esattamente dove posso migliorare, mi aiuta il team. Giorno dopo giorno voglio dare il massimo, ci sono giornate buone e altre meno, ma conta il miglioramento, sempre. Dal Roland Garros 2020 a ora abbiamo fatto un buon ...